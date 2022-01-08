مصطفى الكاظمي يزور مصر يوم الإثنين المقبل لحضور فعالية في شرم الشيخ

2022/01/08 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة التي ستنطلق بعد غدٍ الاثنين في شرم الشيخ بجمهوريَّة مصر العربية.

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وتضمّ النسخة الرابعة عدداً من القضايا التي تعكس ملامح واقع ما بعد جائحة كورونا، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي: "السلام والإبداع والتنمية".

وذكر مصدر مطلع في السفارة العراقية بجمهورية مصر العربية للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، أنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر منتدى شباب العالم الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر".

وستعقد الورش التحضيرية قبل انطلاق المؤتمر وتستمرّ على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء أبعاد مختلفة عدّة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مهمة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة.

وينطلق منتدى شباب العالم يوم الاثنين الموافق 10 كانون الثاني بالحفل الافتتاحي، تليه جلسة رئيسة عامة عن جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها.

وعلى مدار اليومين التاليين تُعقد جلسات وورش عمل وفعاليات عدة لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، إضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية بشأن مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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