الرافدين: فروعنا مفتوحة لاستقبال المقترضين المتلكئين

2022/01/08 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن جميع فروعه مفتوحة لاستقبال المقترضين المتلكئين.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “فروعه مفتوحة لاستقبال المقترضين المتلكئين الذين لم يسددوا ما بذمتهم من الاقساط الشهرية للقروض ولا سيما بسماية”.هذا ودعا مصرف الرافدين، الاسبوع الماضي، إلى تسديد اقساط القروض لدى المقترضين المتلكئين باسرع […]

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