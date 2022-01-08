2022/01/08 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توجيها يخص القروض.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فروعنا مفتوحة لاستقبال المقترضين المتلكئين الذين لم يسددوا ما بذمتهم من الاقساط الشهرية للقروض ولا سيما بسماية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توجيها يخص القروض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توجيها يخص القروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).