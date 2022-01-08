الزرعة تتحدث عن مخاوف سيشهدها العام الحالي في العراق - عاجل

2022/01/08 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، استمرار الأزمة المائية في العراق والتي أدت إلى عدم زيادة المساحات المزروعة.

وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الخطة الزراعية أصبحت 50% بسبب عدم موافقة وزارة الموارد بزيادة المساحات المزروعة بحجة الأزمة المائية".

وأضاف، ان "لدينا مخاوف من عدم تحقيق الأمن الغذائي خلال العام الحالي بسبب قلة الأمطار حيث ان أكثر من 6 مليون دونم تنتظر الأمطار وفي حال لم تهطل الكميات الكافية من الأمطار فسنعود للخطة المتفق عليها مع وزارة الموارد المائية".

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