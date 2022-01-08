غني بمضادات الأكسدة التي تقي من السرطان.. تعرف على الكَلَم الشائع بكربلاء ومدن عراقية

2022/01/08 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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الكلم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والكثير من المعادن، بل طعمه ومذاقه جيد حين يطهى على شكل مرق مع الأرز والبطاطا وغيرها فيتحول إلى مادة غذائية مهمة.

الكَلَمْ لم يكن موجودا في العراق حتى القرن الـ 19 حين تمت زراعته في بساتين كربلاء جنوب بغداد، ليتحوّل الى أكلة شعبية غنية بالفوائد الصحية وعلاج العديد من الأمراض، وله أسماء عديدة في دول أخرى مثل الكرنب، واللّفت الألماني (German turnip).

هو نبات من فصيلة الورقيات (الملفوف والبروكلي والقرنبيط واللفت) والجزء السفلي منه ينمو داخل التربة وتظهر منه أوراق

الكلم مرغوب لفوائده الكبيرةالكلم مرغوب ويباع بسعر مرتفع لفوائده الكبيرة (الجزيرة)

النوع والتحضير

الكَلَمْ نبات ورقي ملفوف على شكل طبقات، وله عدة أشكال لكنها جميعا تنتمي إلى الشكل الدائري أو الأسطواني، وبعضه قوي يقطع بسكين.

ويقول الباحث حسين أحمد الإمارة إنه من "الأكلات التي عُرفت واشتهرت بها مدينة كربلاء ويحبه الأهالي بشكل لافت، ويباع بسعر مرتفع لما يتمتع به من خاصية وفوائد كبيرة للجسم".

الإمارة: بدأت زراعة الكرنب مطلع القرن الـ 19 في بساتين كربلاء (الجزيرة)

ويعتقد الإمارة أن بداية زراعته كانت "مطلع القرن الـ 19 في بساتين كربلاء حسب ما رواه كبار السن في المدينة، وهو من المحاصيل الشتوية" وعن أنواعه يقول "يوجد نوعان من البذور التي تنتجها الثمرة وهي الكربلائي الذي يتصف بحرارته وخشونة قشرته، والسوري الذي يتّصف بملمسه الناعم وبرودته طعمه".

وعن طريقة تحضيره يقول "توجد طريقتان الأولى عن طريق السلق بالماء الحار لمدة 10 دقائق حتى ينضج، ثم يصفى من الماء، بعدها يضاف إليه الملح ومطحون النومي بصرة (الليمون الأسود أو المجفف) ويخلط مع اللّحمْ المطبوخ".



أما الطريقة الثانية فتتم عبر "القلي بالدهن أو الزيت، وبعد نضجه واحمراره يخلط مع اللّحم بعد إضافة الملح والنومي بصرة المطحون إليه".

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