اليمن: مقتل رجل وإصابة امرأة بغارة للتحالف السعودي على صعدة

2022/01/08 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قتل مواطن يمني وأصيبت امرأة كحصيلة أولية ، جراء غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي، فجر اليوم السبت، استهدفت محيط مدينة صعدة.وذكر موقع “المسيرة نت”، أن طيران العدوان شن 4 غارات استهدفت مناطق سكنية بمحيط مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة امرأة كحصيلة.يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان […]

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