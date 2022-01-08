بريطانيا تخطط لتطوير صواريخ فرط صوتية

2022/01/08 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال رئيس أركان الجيش البريطاني، توني راداكين، إن بلاده تخطط لتطوير صواريخ فرط صوتية لتنافس روسيا في هذا المجال.

وصرح راداكين في مقابلة مع صحيفة الـ"تايمز" تعليقا على تطوير هذا النوع من الصواريخ بأن بريطانيا لا تملكها حاليا، مؤكدا على ضرورة تطويرها.

ووفقا للصحيفة فإن راداكين اقترح خطة تهدف إلى "منافسة القوة العسكرية المتنامية لروسيا".

وطورت روسيا في السنوات الأخيرة العديد من الأنظمة الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، مثل صاروخ "كينجال" وصاروخ "أفانغارد" الذي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بـ20 مرة.

المصدر: روسيا اليوم

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