2022/01/08 | 09:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت خطة استباقية منذ أشهر للتوعية بكيفية مواجهة المتحورات الجديدة لكورونا حال دخولها إلى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دخول إوميكرون ...التربية توضح آلية الدوام في المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دخول إوميكرون ...التربية توضح آلية الدوام في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).