مهندس ينتحر في بغداد ووالده يوضح: الحادث قضاء وقدر

2022/01/08 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام مهندس في منطقة السيدية بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسه بواسطة سلاحة الشخصي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “وردت معلومات بوجود حادثة انتحار داخل احد منازل منطقة السيدية على الفور تم توجه قوة الى مكان الحادث”، مبينا انه “ولدى وصول القوة تم العثور على جثة […]

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