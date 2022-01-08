2022/01/08 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المنتظر أن يصل إلى بغداد، اليوم السبت، وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان في زيارة لافتتاح المؤتمر العراقي اللبناني للأعمال.وسيتضمن برنامج زيارة الوزير اللبناني حزمة من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين عراقيين في القطاعين العام والخاص.وكان بوشكيان، قد التقى أمس الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.وأوضح بعد اللقاء أنه “وضع الرئيس ميقاتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة اللبناني في بغداد لافتتاح مؤتمر الاعمال المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة اللبناني في بغداد لافتتاح مؤتمر الاعمال المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).