الكاظمي يزور مصر بعد غد الاثنين

2022/01/08 | 09:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت صحيفة “الصباح” الرسمية، السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشارك في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة التي ستنطلق بعد غدٍ الاثنين في شرم الشيخ.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في السفارة العراقية في مصر، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر منتدى شباب العالم الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر”.وينطلق منتدى …

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