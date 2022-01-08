السعودية.. غضب بسبب

2022/01/08 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو لما قالوا إنه "تعري" فرقة راقصة في مهرجان "شتاء جازان" في السعودية، ما أسفر عن توجيه أمير المنطقة بفتج تحقيق بالأمر

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