تحالف تصميم يعلق على تحالفه مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر

2022/01/08 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس تحالف تصميم، عمر الفائز، اليوم السبت، عن حقيقة تحالفه مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أجل تشكيل الكتلة الأكبر.وقال الفائز في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الانباء التي تحدثت عن وجود تحالف رسمي مع التيار الصدري من أجل تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان الجديد، غير صحيحة، فلا يوجد اي […]

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