2022/01/08 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ محادثات بين دبلوماسيين أميركيين وروس في جنيف، الاثنين، بعد مواجهة استمرت أسابيع بشأن نشر روسيا قوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب لمحادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا وسط استبعاد "التقدم السريع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب لمحادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا وسط استبعاد "التقدم السريع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).