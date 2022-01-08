الكاظمي يزور مصر الاثنين المقبل

2022/01/08 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يشارك رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة التي ستنطلق بعد غدٍ الاثنين في شرم الشيخ بمصر.وتضمّ النسخة الرابعة عدداً من القضايا التي تعكس ملامح واقع ما بعد جائحة كورونا، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي: “السلام والإبداع والتنمية”.وذكر مصدر مطلع في […]

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