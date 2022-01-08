العراق يحافظ على مركزه باحتياط الذهب عالمياً

2022/01/08 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، عن محافظة العراق على مركزه العالمي باحتياط الذهب، فيما أكد تراجع احتياطيات العالم من المعدن الاصفر.وذكر المجلس في أحدث جدول له اطلعت عليه وكالة ايرث نيوز، أن “احتياطي العالمي للذهب تراجع نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات كبيرة منه وبواقع 21.5 طناً من الذهب”، مبينة ان […]

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