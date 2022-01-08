تعرض منزل مدير عام الشركة العامة للمسافرين لهجوم بقنبلة يدوية

2022/01/08 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض منزل مدير عام في وزارة النقل بالعاصمة بغداد إلى هجوم مسلح.وقال المصدر أن “منزل كريم كاظم مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود في وزارة النقل بمنطقة العطيفية في بغداد تعرض إلى هجوم برمانة يدوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.وأضاف المصدر أن “الهجوم تسبب بأضرار مادية دون أن …

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