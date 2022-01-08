أغرب أرقام جينيس في 2021 أطول رمش وأكبر فم وأثقل مانجو

2022/01/08 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الصباح الجديد: عشرات الأرقام القياسية انضمت حديثا لموسوعة جينيس العالمية خلال عام 2021، وكالعادة كان بعضها غريبا غير مألوف والآخر مبتكرا مثيرا للإعجاب.الموسوعة العالمية بدأت كفكرة مطلع الخمسينات من القرن الماضي، عندما حضر السير هيو بيفر (1890-1967) المدير التنفيذي لمصنع الخمور «جينيس» حفل رماية وصيد في مقاطعة ويكسفورد.خلال الحفل، حصل نقاش جدلي بين ...

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