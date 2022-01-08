إنجازات العالم والعرب تحفزني للآسيوية وأولمبياد باريس

2022/01/08 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطل رفع الأثقال الصاعد..علي عمار يسر: بغداد ـ فلاح الناصر: بطولة العرب برفع الأثقال الاخيرة التي اختتمت قبل ايام في قضاء شقلاوة بمدينة أربيل، شهدت تفوقا عراقياً واضحاً للاعبي الجيل الصاعد من فئات الناشئين والشباب الذين كانوا على موعد مع اعتلاء منصات التتويج واحراز أوسمة النصر، بينهم الرباع علي عمار يسر مواليد 2004 الذي ...

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