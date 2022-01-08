ستبقى الرياضة في جيشنا الباسل أسطورة مشعة للأبطال

2022/01/08 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة 6 كانون الثاني عيد الجيش الأغر محمد نجم الزبيدي: تمر علينا يوم غد الخميس الموافق السادس من كاون الثاني لهذا العام الجديد ذكرى عزيزه علينا، الا وهي ذكرى تاسيس الجيش العراقي الباسل في السادس من كانون الثاني من عام 1921، ومن خلال هذا الحدث المهم نستطيع ان نؤكد ان تاريخ الحركة الرياضية في قوانتا ...

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