حصيلة جديدة.. وفيات كورونا أكثر من 5.4 مليون حالة حول العالم

2022/01/08 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 303 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 302.937.207، وإجمالي الوفيات 5.478.995 .وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات […]

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وفيات كورونا أكثر من 5.4 مليون حالة حول العالم أولاً على ايرث نيوز.

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