الكشف عن حقيقة تشكيل كتلة أكبر بين التيار الصدري وقوى كردية وسنية - عاجل

2022/01/08 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن حقيقة تشكيل كتلة أكبر بين التيار الصدري وقوى كردية وسنية، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الحزب ريبين سلام في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الانباء التي تتحدث عن وجود تشكيل تحالف كبير بشكل رسمي بين قوى كردية وسنية مع التيار الصدري غير صحيحة".

وأضاف انه "حتى اللحظة لا يوجد اي اتفاق نهائي، لكن هناك تفاهمات وتقارب كبير في وجهات النظر".

واوضح سلام ان "هذا التفاهم والتقارب ربما يتحول الى تحالف سياسي من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، لكن حتى اللحظة لا يوجد اي اتفاق نهائي على هذا الأمر"، مبيناً أن "الحوارات مازالت مستمرة بين كل الاطراف ولم يحسم ملف الكتلة الاكبر".

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