التربية تتحدث عن إصابات أوميكرون وتهديدها للعملية التعليمية

2022/01/08 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة التربية، السبت، إن بـعض الحالات للمتحور الجديد اوميكرون لا تعد تهديدا للعملية التعليمية في البلاد.وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافـع في حديث للصحيفة الرسمية إن “تسجيل بعض الإصابات للمتحورالجديد اوميكرون مؤخراً لم يشكل أي تـهـديـد لاســتــمــرار الـتـعـلـيـم في المــــدارس، لـكـون الــــوزارة كـانـت قد أعــدت خـطـة …

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