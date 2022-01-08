شرطة كربلاء تعيد فتى فقد الى ذويه

2022/01/08 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد قبل يومين عند ذهابه الى مدرسته وبعد الاتصال على لخط الساخن 104 وطلب المساعدة للفتى البالغ من العمر 14 عام.

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