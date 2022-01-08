التربية تحدد مصير العملية التعليمية بعد دخول اوميكرون

2022/01/08 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة التربية، السبت، أن تسجيل بعض الحالات للمتحور الجديد اوميكرون لايهدد العملية التعليمية في البلاد.وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تسجيل بعض الإصابات للمتحور الجديد اوميكرون مؤخراً لم يشكل أي تهديد لاستمرار التعليم في المدارس، لكون الوزارة […]

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