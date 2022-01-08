التربية توضح تأثير اوميكرون على العملية التعليمية

2022/01/08 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة التربية، السبت، أن تسجيل بعض الحالات للمتحور الجديد اوميكرون لايهدد العملية التعليمية في البلاد.وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف إنَّ “تسجيل بعض الإصابات للمتحور الجديد اوميكرون مؤخراً لم يشكل أي تهديد لاستمرار التعليم في المدارس، لكون الوزارة كانت قد أعدت خطة استباقية منذ أشهر […]

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