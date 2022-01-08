ذي قار تدرب شبابها على تعلم صناعات المصغرات التراثية والفولوكلورية

2022/01/08 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شهدت محافظة ذي قار تنظيم “ورشة انكي” لتدريب عدد من الشباب الخريجين على تعلم صناعات المصغرات التراثية والفولوكلورية على يد أساتذة متخصصين في هذا المجال.وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع يهدف في الأساس إلى تدريب الشباب على مختلف الحرف التراثية إلى جانب […]

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