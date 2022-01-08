محليا.. أسعار الدولار تحافظ على استقرارها لليوم الثاني على التوالي

2022/01/08 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، على استقرارها في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، ان أسعار بيع الدولار، وسجلت 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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أسعار الدولار تحافظ على استقرارها لليوم الثاني على التوالي أولاً على ايرث نيوز.

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