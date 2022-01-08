كازاخستان.. اعتقال مسؤول أمني سابق والرئيس يعترف ب

2022/01/08 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات في كازاخستان كريم ماسيموف قائد لجنة الأمن الوطني السابق ومسؤولين آخرين للاشتباه في "الخيانة"، حسبما ذكرت لجنة الأمن، السبت، دون الخوض في التفاصيل.

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