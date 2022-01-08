كركوك: الجرعة السمادية تهدد نصف مليون دونم

2022/01/08 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة كركوك، السبت، أن زراعة المحاصيل الستراتيجية تواجه مشكلات عدة أبرزها النقص الحاد بكميات الجرع السمادية لرعاية ما يزيد عن الـ 500 ألف دونم مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير.وقالت معاونة مدير زراعة كركوك أحلام فخر الدين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “هناك إجراءات أمنية روتينية ومطولة، تعرقل حركة مرور شاحنات الفلاحين ومتطلباتهم الحقلية […]

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