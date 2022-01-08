2022/01/08 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، تعرض منزل مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين كريم كاظم حسين لاستهداف "إرهابي" بواسطة قنبلة يدوية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، "في الساعة الثانية من صباح يوم السبت تعرض المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لاستهداف ارهابي جبان على ايد مجهولان يستقلان دراجة نارية".

وأوضحت أن "الانفجار استهدف منزل مدير عام الشركة كريم كاظم حسين بواسطة قنبلة يدوية ،ان الحادث ولله الحمد لم يلق اضرار بشرية و خلف اضرار مادية في محيط المنزل والزجاج الداخلي اضافة الى اضرار مادية في بعض الدور المجاورة وقد كان صوت الانفجار شديد وسمع في مناطق واسعة من العاصمة بغداد".

وأضاف بيان الوزارة "نشد على ايد القوات الامنية التي هرعت لمكان الحادث للتحقق حول الاستهداف وكشفت الملابسات والمتورطين بهذا الفعل الجبان والذي يعتبر استهداف واضح وصريح لكل من يعمل بمهنية واخلاص لخدمة عراقنا الحبيب ".

وأفادت مصادر محلية من العاصمة بغداد، فجر السبت، بوقوع انفجار في جانب الكرخ.

وذكرت المصادر (8 كانون الثاني 2022)، أن "انفجاراً سُمع دويّه من جهة منطقة العطيفية شمالي العاصمة".

وأضافت أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة التي وقع فيها الانفجار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: هجوم بقنبلة يدوية استهدف منزل مدير عام شركة نقل الوفود في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: هجوم بقنبلة يدوية استهدف منزل مدير عام شركة نقل الوفود في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).