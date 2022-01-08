مياه الامطار تغمر ناحية بصية ومساحات واسعة من بادية المثنى

2022/01/08 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة المثنى، عواد عطشان، اليوم السبت، ان مياه سيول الأمطار غمرت ناحية بصية ومساحات كبيرة من بادية السماوة.وقال عطشان في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” كميات كبيرة من مياه الأمطار اجتاحت مساحات شاسعة في بادية المثنى، ما ينذر بموسم ربيع متأخر بعد أنَّ شهدت البادية […]

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