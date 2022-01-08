2022/01/08 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار النفط عند آخر جلسة تسوية، حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتا توازي 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 81.75 دولار للبرميل، وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 56 سنتا توازي 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.90 دولار للبرميل.

والخامان بصدد تسجيل زيادة تقترب من خمسة بالمئة في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني مدفوعة بالمخاوف بشأن الإمدادات.

وسيطرت قوات الأمن على ما يبدو على شوارع مدينة ألما اتا، كبرى مدن كازاخستان، يوم الجمعة في حين أعلن الرئيس استعادة النظام الدستوري في معظمه بعد يوم من إرسال روسيا قوات للتصدي لانتفاضة.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

وارتفع المؤشران دولارا في وقت سابق من الجلسة، لكن سوق النفط، إلى جانب أسواق الأسهم ومؤشر الدولار، تعرضت لضغوط بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأمريكية أقل مما كان متوقعا.

في الوقت نفسه، لا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم اقترابها من مكاسب أسبوعية..اسعار النفط تتراجع وبرنت بـ 81 دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم اقترابها من مكاسب أسبوعية..اسعار النفط تتراجع وبرنت بـ 81 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).