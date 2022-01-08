كازاخستان تعتقل قائد الأمن الوطني السابق بتهمة الخيانة

2022/01/08 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعتقلت السلطات في كازاخستان قائد لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، بتهمة "الخيانة العظمى" بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، وفقا لما ذكرته لجنة الأمن اليوم السبت دون الخوض في التفاصيل.

وقالت "لجنة الأمن الوطني"، في بيانها، إن مديرها السابق اعتقل بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفة أنه تم اعتقال مسؤولين آخرين للاشتباه بـ"الخيانة".

وبدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية ألماتي، أمس الجمعة، بعد عنف دام أياما.

وقال رئيس البلاد المدعوم من روسيا إنه أمر قواته بإطلاق النار "بهدف القتل" لإخماد انتفاضة عمت أرجاء كازاخستان.

وكانت كازاخستان، أكبر دولة في آسيا الوسطى، شهدت منذ الأحد الماضي، حركة احتجاج بعد زيادة أسعار الغاز قبل أن تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 1000 جريح.

المصدر: سكاي نيوز

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