إدارة الطلبة تكشف موعد التعاقد مع مدرب جديد

2022/01/08 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت الهيئة الادارية لنادي الطلبة، موعد الاعلان عن مدرب الفريق الكروي الجديد.وقال أمين سر النادي وصفي الكتاني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “منذ اليوم الأول لاستلامنا ادارة نادي الطلبة، ورغم كل الصعوبات والمشاكل التي خلفتها تصرفات الادارة السابقة، كان همنا وتخطيطنا حول كيفية ترميم البيت الطلابي، واعادته الى الى اناقته السابقة، وتواجدنا […]

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