ذي قار تتطلع لتوفير 50 الف فرصة عمل من المدينة الصناعية

2022/01/08 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… افتتحتْ محافظة ذي قار المدينة الصناعية أمام المستثمرين بعد تجهيزها بجميع البنى التحتية، متوقعة أن توفر 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظة كاظم صبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظ افتتح أمس الجمعة، المدينة الصناعية التي اقيمت على مساحة 2000 دونم إذ جرى تجهيزها بجميع الخدمات والبنى التحتية […]

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