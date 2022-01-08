الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن زيادة الجوائز المالية لبطولة الامم

2022/01/08 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.وقال الـ”كاف” في بيان بعد اجتماع لجنته التنفيذية يوم أمس الجمعة، إنه تمت زيادة الجوائز المالية للبطولة القارية بقيمة مليون و850 ألف دولار، وتم تقسيمها بحيث يحصل […]

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