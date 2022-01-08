فضيلة الرجوع إلى المصدر وقراءة الكتب القديمة - سامح عسكر

2022/01/08 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر فَكّرت في أن الدعوة للثقافة والمعرفة ينبغي أن لا تعرف الوسطاء، فقلت أن فكرة الوسيط تعني الحاجز بين المرء ومعرفته..فلو أقدم كل مثقف على قراءة المصدر دون الشروح سوف يتسنى له بناءا معرفيا مختلفا عن ما يظنه شرحا علميا موثوقا.مشكلة مثقفينا – وأنا منهم – أننا نلجأ أحيانا لقراءة الشروح دون معاينة المصدر، فتتكون لدينا قناعات ليست لنا في الحقيقة بل هي مملوكة لشخص آخر، ومن ذلك يتبين أن قراءة الشروح ......





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