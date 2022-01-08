نيتشة الصغير فيلم الأم 2003(جورج باتاي): - بلال سمير الصدّر

2022/01/08 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر فيلم الأم 2003(جورج باتاي):نيتشة الصغيرماذا لو استيقظت فجأة-أيها الطفل المدلل-واكتشفت أن امك عاهرة باعترافها هي،كيف ستواجه العالم الآن ضمن تفكيرك الديني،خاصة وان امك الآن تسعى الى تنويع وتعميق تجربتك الجنسية...؟!هل من الممكن قياس قصة الفيلم على هذه الشاكلة،وهل من الممكن أن تُحمل افكار باتاي على هذا المأخذ...؟الثنائية لاتنتهي أبدا عند جورج باتاي،فالعلاقة بين التجربة الايروسية والتجربة ......





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