هل تساهم خسارة الوزن بحمايتك من كوفيد-19؟ هذا ما يقوله الخبراء

2022/01/08 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يعانون من زيادة في الوزن أو إفراط بالسمنة أكثر عرضة لخطر المرض الشديد، وحتى الوفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، وتشير دراسة جديدة إلى أنّ خسارة الوزن قد يقلّل من هذا الخطر.

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