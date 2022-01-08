اعتقال سمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وأربيل

2022/01/08 | 10:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الشرطة/مكافحة إجرام ميسان، السبت، القاء القبض على سمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وأربيل.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، أنه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية يتوزع سكن أفرادها في محافظات أربيل، وبغداد، وميسان، حيث تعمل على شراء الأعضاء البشرية من المواطنين من ذوي الدخل المالي المحدود، وإجراء عملية رفع الكلى في مراكز ومستشفيات خاصة بهم، ويتواجد أحد أفرادها في محافظة ميسان لإجراء الفحوصات الطبية لمن تم الاتفاق معهم سابقا على بيع أحد أعضائه البشرية لغرض إجراء العمليات، وبعد أخذ الموافقات القانونية تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة تحركات المتهم واستدراجه في منطقة ابو رمانة ونصب كمين محكم والقبض عليه، وضبط بحوزته هاتف نقال يستخدمه في الاتصال مع شبكة الاتجار بالبشر".

وأضاف، "دونت أقواله واعترف صراحة بقيامة بالاشتراك مع مجموعته الإجرامية بإرسال عدد من الأشخاص الى محافظتي أربيل و السليمانية لإجراء عمليات بيع الكلى مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم توقيفة وفق المادة ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

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