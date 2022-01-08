2022/01/08 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الوفد الكردي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال مدير المكتب الاعلامي للمالكي، هشام الركابي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "قادة الاطار التنسيقي يلتقون الوفد الكردي المشترك في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مع الوفد الكردي في منزل المالكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مع الوفد الكردي في منزل المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).