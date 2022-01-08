تعرض مدير الشركة العامة لنقل المسافرين إلى محاولة اغتيال

2022/01/08 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، تفاصيل محاولة اغتيال أحد مدرائها في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "في خبر مؤسف وفي الساعة الثانية من صباح يوم السبت تعرض مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود المهندس كريم كاظم حسين لاستهداف ارهابي جبان على ايد مجهولان يستقلان دراجة نارية".

واضاف انه "من هنا نود ان نوضح للرأي العام ان الانفجار استهدف منزل مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين بواسطة قنبلة يدوية، ان الحادث ولله الحمد لم يلق اضرار بشرية وخلف اضرار مادية في محيط المنزل والزجاج الداخلي، اضافة الى اضرار مادية في بعض الدور المجاورة وقد كان صوت الانفجار شديد وسمع في مناطق واسعة من العاصمة بغداد".

واشادت الوزارة في بيانها "على يد القوات الامنية التي هرعت لمكان الحادث للتحقق حول الاستهداف وكشفت الملابسات والمتورطين بهذا الفعل الجبان والذي يعتبر استهداف واضح وصريح لكل من يعمل بمهنية واخلاص لخدمة عراقنا الحبيب".

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