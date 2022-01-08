الاتحاد الاسيوي يعلن انسحاب الشرطة من دوري ابطال أسيا

2022/01/08 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، انسحاب الشرطة من دوري ابطال اسيا 2022.وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم انسحاب الشرطة من دوري ابطال أسيا"، لافتاً الى ان "نادي ناساف الاوزبكي هو من سيواجه بني ياس الاماراتي في ملحق امجد الكؤوس الاسيوية".وبين ان "نادي الغرافة تأهل مباشرة الى دور المجموعات، بفضل انسحاب القيثارة".

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