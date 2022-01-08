فتح تحقيق في حادث أطلاق صواريخ الكاتيوشا من جنوب ناحية التون كوبري

2022/01/08 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق ٧ صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري.وبحسب البيان تقع “هذه المنطقة ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة، حيث سقطت الصواريخ في أماكن متفرقة دون خسائر”.ووفقا …

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