حزب البارزاني: من حقنا تبوء رئاسة الجمهورية

2022/01/08 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، السبت، أن من حقِّ الديمقراطي الكردستاني أن يتبوأ رئاسة الجمهورية هذه المرة بناء على نتائج الانتخابات.وقال عضو الحزب أنس الشيخ مظهر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أولوية الديمقراطي الكردستاني هي حقوق شعب كردستان ومن ثم الحديث بشأن المناصب الحكومية، فمنذ العام 2005 بقي منصب رئاسة […]

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