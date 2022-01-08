الصحة: الايام المقبلة ستشهد طفرة باعداد اصابات كورونا

2022/01/08 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الصحة، السبت، جهوزيتها التامة واستعدادها لمواجهة (أوميكرون)، على الرغم من توقعها حصول طفرة بأعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة على أتمِّ الجهوزية لمواجهة المتحور الجديد، إذ استعدت منذ أشهر من ناحية زيادة الأسرَّة المخصصة لعلاج المصابين وتوفير وتحديث […]

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