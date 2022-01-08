ما حقيقة تشكيل

2022/01/08 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى اللحظة لا يوجد اي اتفاق رسمي ونهائي حول تشكيل الكتلة الاكبر بين التيار الصدري والكتل الكردية والسنية.

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