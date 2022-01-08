2022/01/08 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية الشرطة/مكافحة إجرام ميسان، السبت، القاء القبض على سمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وأربيل.وذكر بيان للمديرية اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية يتوزع سكن أفرادها في محافظات أربيل، وبغداد، وميسان، حيث تعمل على شراء الأعضاء البشرية من المواطنين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بسمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وكردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بسمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).