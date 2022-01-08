عاجل.. الخنجر والحلبوسي يصلان إلى أربيل

2022/01/08 | 11:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل وصل صباح، اليوم السبت، رئيسا تحالف عزم خميس الخنجر وتحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى أربيل.

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الخنجر والحلبوسي يصلان إلى أربيل أولاً على النور نيوز.

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